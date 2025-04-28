В Пушкинском прошли акции «Кедры Подмосковья» и «Георгиевская лента»

Активисты округа Пушкинский приняли участие в двух важных мероприятиях, объединяющих заботу о природе и память о героическом прошлом — акциях «Кедры Подмосковья» и «Георгиевская лента». Об этом сообщила пресс-служба админисрации городского округа

Активисты округа Пушкинский приняли участие в двух важных мероприятиях, объединяющих заботу о природе и память о героическом прошлом. В рамках акции «Кедры Подмосковья» на территории округа высадили более 700 саженцев кедров. Их предоставил энтузиаст Иван Санжаров из своего питомника. Молодые деревья теперь будут радовать посетителей парка «Северный». Молодёжь трудилась в компании статусных представителей органов власти. Посадить деревце и поучаствовать в масштабном субботнике в Пушкинский приехали замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич, замминистра жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Куликов, депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава округа Максим Красноцветов и его заместители. Каждое высаженное дерево — живой памятник для будущих поколений.

Активные жители округа, сотрудники коммунальных служб, представители общественных организаций, юнармейцы, волонтеры Подмосковья — около 250 человек — надели перчатки, взяли в руки грабли и пакеты, чтобы собрать мусор, убрать сухостой, привести в порядок газоны, сделать округ чище и комфортнее.

«Если мы пройдем по лесопарку, то увидим, какой масштаб работы проведен. Отлично поработали на результат», — отметил замглавы округа Максим Прибытков.

Волонтеры также приняли участие в акции «Георгиевская лента». Раздали более 1500 символов Победы и напомнили жителям о приближающемся празднике.

«Такие акции — наш вклад не только в благоустройство, но и в сохранение исторической памяти», — отметили участники движения Волонтеры Подмосковья округа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.