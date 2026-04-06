В Пушкинском поздравили труженицу тыла с днем рождения

Труженицу тыла Марию Коростелеву поздравили с днем рождения в городском округе Пушкинский 3 апреля. Поздравления и памятные подарки ей передала уполномоченный главы округа Ольга Алексеева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уполномоченный главы округа Ольга Алексеева лично поздравила Марию Федоровну Коростелеву с днем рождения и передала ей теплые слова и подарки.

Среди них — поздравительные открытки и презенты от Президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Пушкинский Максима Красноцветова.

Жизненный путь Марии Федоровны связан с событиями военных лет. Несмотря на тяжелые испытания, она сохранила упорство, доброту и силу духа. По ее словам, именно эти качества помогали справляться с трудностями.

Ольга Алексеева пожелала имениннице крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни в окружении родных и близких.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.