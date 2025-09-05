В пушкинском Парке памяти жертв Беслана прошел митинг, посвященный воспоминаниям о трагедии

В живописном уголке Пушкинского округа, в деревне Мураново, расположился особый Парк памяти. Это место, где живет вечная скорбь и дань уважения жертвам бесланской трагедии, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

3 сентября здесь состоялся традиционный митинг, посвященный воспоминаниям о Беслане. На нем собрались представители администрации округа Пушкинский, ветеранских и военных организаций, спасатели, члены осетинской общины и те, кто лично пережил эти события.

Ежегодно в Мураново люди собираются, чтобы вспомнить трагедию в Беслане, унесшую жизни 334 заложников, среди которых 186 детей. Митинг проходит под открытым небом, объединяя людей разных поколений в минуты скорби.

Особое место занимают представители осетинской диаспоры Пушкинского. Для них Беслан — это общенациональная трагедия и часть личной истории. В Северной Осетии эти дни являются траурными: с 1 по 3 сентября люди чтят память погибших.

На мероприятии звучали стихи и песни, исполненные детьми. Для них та школа — уже история, но память, которую они проносят через годы, остается живой и настоящей.

1 сентября 2004 года в Беслане группа вооруженных террористов захватила школу во время торжественной линейки. В спортзале оказались заперты более тысячи человек, включая детей в возрасте от 5 до 14 лет. В Парке памяти в Мураново зачитали эти страшные факты, а игумен Феофан Замесов совершил панихиду по погибшим.

После панихиды участники митинга направились к памятнику погибшим в Беслане, чтобы возложить цветы и поименно вспомнить жертв теракта. На монументе высечены фамилии и даты рождения детей, чьи жизни оборвались в те страшные дни.

Рядом с Парком памяти в Мураново находится часовня Казанской иконы Божией Матери, где каждый может поставить свечу. Это место объединяет память и надежду, напоминая: никакая трагедия не должна быть забыта, а уроки Беслана — навсегда с нами.

