В Пушкинском открылись 43 детских летних лагеря

Летняя оздоровительная кампания стартовала в городском округе Пушкинский 1 июня. На базе образовательных учреждений работают 43 лагеря, где дети отдыхают в первую и третью смены, сообщил председатель совета депутатов округа Артем Садула, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из лагерей — «Дружба» — открылся 1 июня в образовательном центре № 8. Его посещают 150 школьников. Сейчас в учреждении проходит неделя русского языка: дети репетируют «Сказку о царе Салтане» и готовятся ко Дню России, разучивая стихи о Родине.

4 июня работу лагеря проверил председатель совета депутатов округа Артем Садула.

«На территории Пушкинского сейчас работает 43 детских оздоровительных лагеря на базе учебных заведений, которые будут работать в первую и третью смену: с 1 по 30 июня и с 30 июля по 27 августа. Дети участников специальной военной операции посещают такие лагеря абсолютно бесплатно», — рассказал Артем Садула.

Лагеря дневного пребывания работают с 8:00 до 14:00. День начинается с зарядки, затем дети завтракают и участвуют в образовательных, спортивных и творческих мероприятиях. После обеда школьники возвращаются домой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.