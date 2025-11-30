В Пушкинском округе завершают благоустройство Травинской набережной

Работы по благоустройству Травинской набережной в Пушкинском городском округе выполнены на 85%. Завершение всех работ планируется к середине зимы, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На территории площадью 4,5 гектара продолжается активное преображение общественного пространства. Полностью завершено строительство детской площадки площадью почти 580 квадратных метров, где установлены горки, лазалки и другие игровые элементы. Для безопасности детей на площадке уложено мягкое покрытие.

Параллельно ведется монтаж качелей, современных фонарей и укладка плитки, что формирует новые прогулочные зоны и уютные уголки для отдыха. Рабочие также занимаются укладкой рулонного газона и монтажом деревянного настила для пешеходной тропы.

На набережной появится 12 камер видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион». В благоустройстве задействовано 44 человека и три экскаватора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.