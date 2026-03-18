В Пушкинском округе проверили технику к сезону паводков

Смотр специализированной техники для реагирования на чрезвычайные ситуации прошел 17 марта в городском округе Пушкинский. Комиссия проверила готовность машин к паводкам и пожароопасному сезону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В проверке приняли участие сотрудники МЧС, работники городского хозяйства и лесной охраны. Комиссию возглавил заместитель главы муниципалитета Юрий Гордеев.

Мероприятие провели в рамках плановой оценки готовности сил и средств к сезонным рискам, включая возможные паводки и природные пожары.

Специалисты комплексно оценили состояние техники: проверили работоспособность узлов и агрегатов, исправность специального оборудования, наличие расходных материалов и средств пожаротушения. Также комиссия обратила внимание на соответствие машин требованиям безопасности и их готовность работать в сложных погодных условиях и при ограниченном доступе к местам ЧС.

По итогам осмотра вся представленная техника признана исправной и готовой к выполнению задач. В округе продолжаются противопаводковые мероприятия и подготовка к пожароопасному сезону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.