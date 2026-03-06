сегодня в 18:49

В Пушкинском округе провели праздник для семей с особыми детьми

Праздничную встречу к Международному женскому дню организовали 5 марта в ДК «Юбилейный» в Пушкинском округе для семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья. Для гостей прошли мастер-класс и концерт с участием инклюзивных коллективов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Доме культуры «Юбилейный» состоялась теплая встреча, приуроченная к 8 Марта. Участниками стали семьи с детьми с особенностями здоровья.

Мама особенного ребенка Наталья Говоркова провела творческий мастер-класс по фуд-флористике. Она показала, как создавать праздничные букеты из маршмеллоу и сладостей. Главной идеей занятия стало желание помочь мамам сделать подарок своими руками и почувствовать атмосферу праздника.

Член общественной палаты Московской области, руководитель организации «Радость моя» Инна Орлова отметила, что такие встречи уже стали традицией, а дети ежегодно готовят творческие номера к празднику.

После мастер-класса прошел концерт. В этом году на него пригласили жен и матерей бойцов специальной военной операции. Юные артисты инклюзивного ансамбля и театра «Радость моя» представили спектакль и музыкальные номера для мам и бабушек. Председатель ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев поздравил женщин с наступающим праздником.

Для многих участниц мероприятие стало возможностью отдохнуть от повседневных забот, пообщаться и попробовать новые виды творчества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.