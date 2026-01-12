В Пушкинском округе провели консультацию для основателя косметического стартапа

Ольга Алексеева и Дмитрий Кульков побывали в лаборатории Дмитрия Медведникова, где он вместе с супругой разрабатывает косметические и бытовые средства. В ходе встречи участники обсудили действующие региональные программы поддержки бизнеса, возможные направления сотрудничества и перспективы совместной работы.

Дмитрий Медведников рассказал о своих продуктах, рецептурах и дальнейших планах по развитию производства. Дмитрий Кульков отметил, что сам начинал бизнес в аналогичных условиях и поддержал стремление предпринимателя развивать собственное дело.

Ольга Алексеева подчеркнула, что развитие местного предпринимательства способствует созданию новых рабочих мест и экономическому росту округа. Она заверила, что поддержка бизнесменов в округе будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.