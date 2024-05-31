В Пушкинском округе прошла выездная Администрация для жителей поселка Черкизово

В дачном поселке Черкизово прошла встреча в формате «выездная Администрация». Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его профильные заместители, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, а также руководители подведомственных учреждений и активисты «Единой России» рассмотрели вопросы, с которыми к ним обратились граждане, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Встречу посетили 33 человека.

«Благоустройство территории и обустройство тротуара, организация дорожного проезда и движение общественного транспорта, ремонт спортзала в местной школе — вот темы, с которыми обратились жители. Также на встречу пришли жители по вопросам строительства дороги Тарасовка-Ивантеевка. Благодарю всех за диалог», — отметил глава округа Максим Красноцветов.

«Формат удобный. Тем более, что и запись предварительная не требуется, и ехать никуда не нужно. Администрация, депутаты, коммунальщики сами все приехали. Конечно, я довольна, что вопрос, который меня долгое время волновал — больше не волнует. Все рассказали, подсказали. Хороша практика», — сказала жительница Пушкинского Елена Игнатова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.