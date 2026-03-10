В Пушкинском округе поздравили женщин с 8 Марта

В Пушкинском округе 7 марта уполномоченный главы Нина Ушакова и член общественной палаты Екатерина Неженцева поздравили жительниц с наступающим Международным женским днем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Нина Ушакова и Екатерина Неженцева навестили Галину Матвееву — мать Героя России Виктора Матвеева. В этом году исполняется 25 лет со дня его гибели. Высшего звания он был удостоен посмертно за мужество и проявленный героизм.

Также гости встретились с Марией Поваровой, бывшей узницей концлагеря города Шауляй. Несмотря на тяжелые испытания, Мария Андреевна активно участвует в патриотическом воспитании молодежи округа.

Накануне праздника поздравления принимала и Галина Гриб, которая живет одна. Более 60 лет она проживает в Пушкино и известна как трудолюбивый и неравнодушный человек, преданный малой родине.

Всем женщинам вручили цветы. Организаторы отметили, что такие встречи позволяют выразить благодарность и поддержать тех, кому особенно важно внимание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.