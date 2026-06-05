В Пушкинском округе обсудили медпомощь участникам СВО

Круглый стол по вопросам оказания медицинской помощи участникам СВО и их семьям прошел 5 июня в Пушкинском округе. Встречу провел глава округа Максим Красноцветов с представителями здравоохранения, соцзащиты и ветеранских организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обсуждении приняли участие руководители медицинских учреждений, служба социальной защиты, ветераны СВО, представители Ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества». Участники подвели итоги работы и обменялись предложениями по совершенствованию помощи бойцам и их близким.

С 2022 года администрация округа рассмотрела более 1500 обращений от участников СВО и членов их семей. Анализ показал, что многие вопросы требуют индивидуального подхода и межведомственного взаимодействия.

В качестве примера на встрече привели ситуацию ветерана СВО Дмитрия Куркова. В мае уполномоченный главы округа Нина Ушакова, координатор фонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова и депутат Мособлдумы Михаил Ждан передали ему специальный велотренажер. Во время службы Дмитрий получил тяжелое ранение, осколок в позвоночнике существенно ограничил подвижность ноги.

После личного визита Михаил Ждан пообщался с главным врачом Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова Владимиром Мануйловым и договорился о внеочередной консультации нейрохирурга. Также управляющая организация изменила конструкцию пандуса в подъезде ветерана.

По итогам круглого стола определены приоритетные направления дальнейшей работы. Подобные встречи планируют проводить регулярно, чтобы повысить эффективность помощи ветеранам и их семьям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.