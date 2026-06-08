В Пушкинском округе 6 июня провели дорожный субботник

Субботник прошел 6 июня на одном из ключевых участков региональной дороги в городском округе Пушкинский. В уборке приняли участие 80 специалистов, ход работ оценил глава округа Максим Красноцветов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабное мероприятие организовали на участке с интенсивным движением транспорта. Специалисты очистили территорию от бытовых отходов и накопившегося мусора, привели в порядок зеленые зоны вдоль дороги и скосили траву.

Также рабочие выполнили санитарную и формовочную обрезку деревьев и кустарников. Это позволило улучшить видимость на дороге и придать территории более аккуратный внешний вид.

«Забота о чистоте и благоустройстве является неотъемлемой частью создания комфортной городской среды для жителей. Благодарю всех участников, которые внесли свой вклад в поддержание чистоты и порядка в городе», — отметил Максим Красноцветов.

Глава округа подчеркнул, что совместная работа позволяет достигать заметных результатов в благоустройстве общественных пространств.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.