В округе Пушкинский нарушения миграционного учета грозят штрафами до 3 млн руб

Специалисты Минсельхозпрода Московской области совместно с сотрудниками ГУРБ и МВД активно проводят рейды в городских округах, выявляя факты нелегальной торговли и нарушения миграционного законодательства. Очередная проверка прошла в округе Пушкинский, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В ходе рейда сотрудники посетили 18 объектов: 7 нестационарных, 6 стационарных, 5 точек общественного питания, и выявили 7 локаций, где деятельность велась с нарушениями.

Сотрудники МВД проверили документы, подтверждающие личность, у 25 иностранных граждан. В результате составлено 13 протоколов, 6 из которых по части 2 статьи 18.10 КоАП РФ — незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ. 3 предпринимателя попали под статью 14.1 КоАП, не оформив специальное разрешение (лицензию). По 1 протоколу выписано по статьям 18.17 КоАП (несоблюдение иностранным гражданином установленных в соответствии с ФЗ ограничений на осуществление отдельных видов деятельности), 19.27 КоАП (представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета), части 2 статьи 18.10 КоАП (осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности без разрешения на работу или патента).

3 предпринимателям, которые незаконно привлекли к трудовой деятельности иностранных граждан (часть 4 статьи 18.15 КоАП РФ), грозят штрафы общей суммой до 3 млн рублей. Кроме того, в ходе рейда сотрудниками полиции был установлен факт подделки документа (ВНЖ), составлен протокол для возбуждения дела по статье 327 УК РФ, предусматривающей ограничение свободы на срок до 2 лет.

Для предотвращения случаев появления точек незаконной торговли по прежнему адресу по всему региону будет применяться механизм изъятия нелегальных товаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.