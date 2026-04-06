В Пушкинском начали противопожарные работы в лесничестве

В Московском учебно-опытном лесничестве в округе Пушкинский стартовали противопожарные мероприятия перед пожароопасным сезоном. Специалисты уже устанавливают шлагбаумы, обновляют минерализованные полосы и благоустраивают зоны отдыха, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Работы ведутся на территории Красноармейского, Тютчевского и Учебно-опытного участковых лесничеств. Уже установлены четыре новых и отремонтированы шесть существующих шлагбаумов, размещены пять аншлагов «Береги лес от пожара!», благоустроены четыре зоны отдыха для посетителей леса.

В 2026 году в лесничестве запланирован масштабный комплекс противопожарных мер. Предусмотрено устройство и содержание 6,4 км лесных дорог для охраны лесов от пожаров. Также специалисты создадут 125,9 км минерализованных полос и прочистят еще 123,1 км ранее обустроенных.

Кроме того, планируется установка и эксплуатация 36 шлагбаумов, благоустройство 24 зон отдыха и размещение девяти дополнительных информационных стендов. В ведомстве напомнили, что основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор, прежде всего неосторожное обращение с огнем, и призвали жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.