В Пушкинском готовят мемориалы к празднованию 80-летия Великой Победы

Вечный огонь на мемориальном комплексе «Скорбящая мать» в подмосковном Пушкино отключили 17 апреля для проведения плановых профилактических работ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты проверят герметичность газопровода, очистят газовые горелки и форсунки от загрязнений, проверят наличие свободного доступа к вечному огню, а также отрегулируют высоту пламени.

На территории городского округа Пушкинский проводится целый комплекс работ по подготовке территории к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уже совсем скоро все населенные пункты округа начнут оформлять ко Дню Победы. Будут использованы флаги, баннеры с портретами ветеранов, а также флаговые костры и инсталляции, создающие атмосферу праздника. Это позволит не только украсить город, но и подчеркнуть его уважение к памяти тех, кто отстоял свободу и независимость страны.

Работы по благоустройству не ограничиваются оформлением. В преддверии праздника продолжается наведение чистоты на всех территориях округа. Муниципальные службы практически завершили генеральную уборку всей территории муниципалитета, также занимаются ремонтом и окрашиванием памятников и мемориалов, приведением в порядок элементов благоустройства.

Обслуживание мемориального комплекса также выполняется в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.