В Пушкинском готовят мемориалы к празднованию 80-летия Великой Победы
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Пушкинский
Вечный огонь на мемориальном комплексе «Скорбящая мать» в подмосковном Пушкино отключили 17 апреля для проведения плановых профилактических работ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Специалисты проверят герметичность газопровода, очистят газовые горелки и форсунки от загрязнений, проверят наличие свободного доступа к вечному огню, а также отрегулируют высоту пламени.
На территории городского округа Пушкинский проводится целый комплекс работ по подготовке территории к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уже совсем скоро все населенные пункты округа начнут оформлять ко Дню Победы. Будут использованы флаги, баннеры с портретами ветеранов, а также флаговые костры и инсталляции, создающие атмосферу праздника. Это позволит не только украсить город, но и подчеркнуть его уважение к памяти тех, кто отстоял свободу и независимость страны.
Работы по благоустройству не ограничиваются оформлением. В преддверии праздника продолжается наведение чистоты на всех территориях округа. Муниципальные службы практически завершили генеральную уборку всей территории муниципалитета, также занимаются ремонтом и окрашиванием памятников и мемориалов, приведением в порядок элементов благоустройства.
Обслуживание мемориального комплекса также выполняется в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.
«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.