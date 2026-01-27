сегодня в 12:51

Более 600 коммунальщиков расчищают улицы от снега в Пушкинском 27 января

Коммунальные службы городского округа Пушкинский с раннего утра 27 января проводят масштабную уборку снега, задействовав более 600 работников и 240 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С раннего утра 27 января коммунальные службы Пушкинского округа ведут интенсивную расчистку улиц от снега. В работах участвуют более 600 сотрудников, 240 единиц специализированной техники и 47 ручных снегоуборочных роторов. Все действия выполняются по установленному регламенту, а муниципальные учреждения отдалённых поселений ежечасно отчитываются о проделанной работе.

Глава округа Максим Красноцветов сообщил, что в первую очередь очищаются опасные участки, дороги с интенсивным движением, автобусные остановки и спуски. Управляющие компании занимаются расчисткой входных групп многоквартирных домов.

Из-за продолжительного снегопада катки на территории округа временно закрыты для посетителей. Их работа возобновится после окончания непогоды и подготовки ледового покрытия.

Администрация округа призвала автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и учитывать работу снегоуборочной техники. Особое внимание рекомендуется уделять парковке, чтобы не мешать уборке снега на проезжей части и прилегающих территориях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.