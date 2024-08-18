В Пушкинский прибыли семьи с детьми из Курской области

Люди на автобусах и легковушках преодолели почти 590 км. Сотрудники МЧС России сопровождают людей от автобусов, помогают с разгрузкой вещей и размещением в ПВР. Прибывшим рассказывают о порядке получения материальной помощи и иных формах социальной поддержки. Также налажено продовольственное, медицинское и информационное обеспечение.



"Мы очень признательны округу Пушкинский за гостеприимство. С нами дети и пожилые люди. Мы пережили страшные события. Паника, страх, растерянность. Очень благодарны, что в такое сложное для нас время нас поддерживают и помогают отвлечься от того ужаса, который нам пришлось пережить. Это настоящее крепкое плечо и дружеская рука помощи. Спасибо всем и каждому», — поделилась жительница Курской области Мария.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.



