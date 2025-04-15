В Пушкино росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области задержали 24-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном обороте запрещенного вещества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ночью экипаж группы задержания, двигающийся по улице Надсоновская, заметил подозрительного мужчину, который искал что-то в земле. Увидев патрульный автомобиль Росгвардии, неизвестный попытался как можно скорее скрыться из поля зрения правоохранителей, однако убежать не удалось. В ходе беседы с росгвардейцами гражданин признался, что имеет при себе наркотики, предназначенные для дальнейшего сбыта.

Закладчик был задержан и передан полиции. В ходе личного досмотра в кармане его куртки были обнаружены и изъяты 12 полимерных свертков.

По результатам экспертизы было установлено, что содержимым является метадон общей массой 1,18 г. Возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.