В Пушкино после капремонта открылся учебный корпус техникума имени С. П. Королева

После масштабного капитального ремонта, проведенного в рамках государственной программы «Образование Подмосковья», здание на 2-м Надсоновском проезде готово принять новых студентов.

В этом году техникум предлагает обучение по востребованным направлениям: мастер слесарных работ, сварочное производство, информационные системы и программирование, производство летательных аппаратов и операционная деятельность в логистике. Всего для абитуриентов открыто 1125 бюджетных мест.

Особенностью обучения здесь является не только получение теоретических знаний, но и приобретение практического опыта работы на современном оборудовании, аналогичном тому, что используется на передовых промышленных предприятиях. Новые, оснащенные по последнему слову техники, классы и мастерские станут площадкой для реализации студенческих идей и развития профессиональных компетенций.

Масштабные работы по обновлению коснулись всего здания площадью более полутора тысяч квадратных метров. Были заменены кровля и инженерные системы, обновлен фасад и входная группа, установлены новые окна и двери, а также уложена современная напольная плитка в мастерских.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.