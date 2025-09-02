В Пушкино после капремонта открылся учебный корпус техникума имени С. П. Королева
Фото - © Пресс-служба "МЦК – техникум имени С.П. Королева"
1 сентября состоялось торжественное открытие учебного корпуса «Межрегионального центра компетенций — техникума имени С. П. Королева», расположенного в Пушкине, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
После масштабного капитального ремонта, проведенного в рамках государственной программы «Образование Подмосковья», здание на 2-м Надсоновском проезде готово принять новых студентов.
В этом году техникум предлагает обучение по востребованным направлениям: мастер слесарных работ, сварочное производство, информационные системы и программирование, производство летательных аппаратов и операционная деятельность в логистике. Всего для абитуриентов открыто 1125 бюджетных мест.
Особенностью обучения здесь является не только получение теоретических знаний, но и приобретение практического опыта работы на современном оборудовании, аналогичном тому, что используется на передовых промышленных предприятиях. Новые, оснащенные по последнему слову техники, классы и мастерские станут площадкой для реализации студенческих идей и развития профессиональных компетенций.
Масштабные работы по обновлению коснулись всего здания площадью более полутора тысяч квадратных метров. Были заменены кровля и инженерные системы, обновлен фасад и входная группа, установлены новые окна и двери, а также уложена современная напольная плитка в мастерских.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.
«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.