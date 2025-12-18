В Пушкино для семей участников СВО провели урок пожарной безопасности 16 декабря

Экскурсию по пожарно-спасательной части №40 для семей участников СВО организовали 16 декабря в Пушкино. В мероприятии приняли участие депутаты и представители «Молодой гвардии», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Пушкино 16 декабря для семей участников СВО провели экскурсию в пожарно-спасательной части №40. Мероприятие посетили депутаты Совета депутатов округа Анна Дунаева и Любовь Дмитриева, а также представители «Молодой гвардии» Максим Ядыкин и Сергей Цыцаркин. Целью встречи стало повышение знаний о мерах пожарной безопасности и знакомство с профессией пожарного.

Экскурсия началась с просмотра обучающего видеоролика о безопасном обращении с огнем, газом и электричеством. Сотрудники части показали средства индивидуальной защиты, объяснили принцип работы огнетушителей и систем обнаружения задымления.

Дети получили сладкие новогодние подарки от депутатов, а также автономные дымовые пожарные извещатели для установки дома. Участники осмотрели пожарную технику и узнали о деталях работы пожарных. В завершение дети и взрослые самостоятельно использовали огнетушитель на практике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.