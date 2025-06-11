В Пушкине рассказали о защите от телефонного мошенничества и киберпреступлений

На встрече с участниками клуба «Активное долголетие» и гостями дневного отделения центра выступил прокурор Пушкинского округа, старший советник юстиции Михаил Атальянц. Он рассказал, как обезопасить себя от злоумышленников в интернете и телефонных аферистов.

«Основные правила такие — не отвечать на звонки с незнакомых номеров и не сообщать посторонним данные банковских карт», — отметил Атальянц.

Кроме того, участники обсудили вопрос ограничения на оформление кредитов. В случае возникновения сложностей прокурор посоветовал обращаться в МФЦ, банковское учреждение или правоохранительные органы.

По данным статистики, за первые пять месяцев 2025 года в Пушкинском округе было зафиксировано 338 киберпреступлений, а общий ущерб составил 57 миллионов рублей.

«Надеюсь, что совместными усилиями с правоохранительными органами мы достигнем такого уровня информированности граждан, когда интернет-мошенникам в нашем округе просто не останется места», — добавил Михаил Атальянц.