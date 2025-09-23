В Пушкине прошла экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе»

Участников акции в округе Пушкинский приветствовали заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы Владимир Шапкин, председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и генеральный директор автономной некоммерческой организации «Сад памяти» Вячеслав Харламов.

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов подчеркнул важность подобных мероприятий для региона. Он отметил, что забота об окружающей среде — это не просто разовая акция, а систематическая работа, проводимая при поддержке областного правительства.

«Более тысячи человек, включая множество семей с детьми, откликнулись на призыв и приняли участие в посадке деревьев. Каждое высаженное дерево — это инвестиция в чистое будущее и благополучие наших детей», — подчеркнул Максим Красноцветов, выразив благодарность всем участникам за их труд и неравнодушие.

Акция прошла на территории учебно-опытного участкового лесничества филиала «Мособллес» в селе Ельдигино. Сотрудники различных ведомств и активные жители совместными усилиями высадили более 7 000 сосен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», – сказал Воробьев.