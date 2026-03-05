В Пушкине поздравили женщин, приближающих Победу

4 марта в преддверии Международного женского дня глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и депутат Государственной Думы Сергей Пахомов посетили местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Максим Валерьевич и Сергей Александрович встретились с женщинами, чьи жизнь и работа сегодня неразрывно связаны с поддержкой участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Алена Михайловна Нарыжная — тренер по фигурному катанию. После гибели супруга Дмитрия Александровича, который был посмертно удостоен ордена Мужества, возглавила волонтерскую группу «Своих не бросаем | тыл фронту». Вместе с командой единомышленников Алена Михайловна организует сбор гуманитарной помощи прямо у себя дома: они комплектуют аптечки и медицинские рюкзаки для бойцов.

Лидия Владимировна Шавлинова — социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» в округе Пушкинский. Лидия Владимировна также руководит общественной приемной местного отделения «Единой России» и является членом Местного политического совета. Лидия Владимировна тесно взаимодействует с Ассоциацией ветеранов СВО, помогая военнослужащим, ветеранам и их семьям в решении насущных проблем.

Светлана Александровна Козлова — помощник руководителя Ассоциации ветеранов СВО в округе Пушкинский и супруга мобилизованного участника спецоперации, гвардии младшего сержанта Евгения Козлова. Она стала инициатором создания проекта «Семейный клуб участников СВО „Дом СВОих. К нам постучалась ВОЙНА“», где родным бойцов помогают с оформлением документов и оказывают психологическую поддержку. Кроме того, Светлана Александровна занимается волонтерской деятельностью и выезжает в зону проведения СВО.

Юлия Геннадиевна Буракова — психолог, психотерапевт и нейропсихолог. На безвозмездной основе она оказывает помощь семьям участников СВО, помогая справляться с тревогой, стрессом и тяжелыми эмоциональными состояниями. Юлия Геннадиевна также активно участвует в работе проекта «Дом СВОих», проводя консультации как для родственников, так и для самих бойцов.

Каждая из этих женщин вносит огромный вклад в общее дело. Их стойкость, ответственность и искренняя забота проявляются не на словах, а в ежедневных делах. Максим Красноцветов и Сергей Пахомов поблагодарили героинь встречи за труд и самоотдачу, которые приближают Победу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО. «

Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.