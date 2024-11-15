В Пушкине открылся обновленный офис Сбера

Офис находится по адресу: Московский проспект, д. 11а. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей и кофе-поинт.

В зоне SberDevices предлагаются устройства умного дома Sber — умные колонки SberBoom, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки. Клиенты также могут подключиться к мультимедийному сервису Okkо и к мобильному оператору СберМобайл. В офисе оборудован пункт выдачи заказов, где можно получить или отправить посылку с помощью СберЛогистики, а также забрать заказ из МегаМаркета или другого интернет-магазина.

«Наша цель — не просто сделать офис более удобным и красивым, мы хотим изменить представление клиентов об уровне и качестве сервиса. Обновленный офис — это комфортное пространство, в котором наши клиенты могут решить различные повседневные вопросы. Уверен, офис в Пушкино станет новым центром притяжения жителей», — прокомментировал управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Амиран Левитский.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов. В офисе можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, приобрести транспортные карты «Тройка», оформить сим-карты с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования и многое другое.