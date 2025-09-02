В Пушкине открылся новый корпус «Академии развития»

1 сентября на улице Добролюбова в Пушкине открылся новый корпус «ТЕХНОПОЛИС „ЮнАрмеец“. Это современное образовательное пространство является частью учреждения дополнительного образования „Академия развития“, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В День знаний новый корпус посетил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов. Он лично оценил качество обустройства и оснащения помещений, подчеркнув важность развития детей вне школьной программы и воспитания патриотизма.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши дети расширяли свой кругозор и были настоящими патриотами своей страны. Уверен, что это новое пространство для дополнительного образования станет отличной площадкой для раскрытия потенциала каждого ребенка, пробуждения интереса к новым знаниям и увлечениям», — поделился своими впечатлениями Максим Красноцветов после осмотра корпуса.

В корпусе № 3 «ТЕХНОПОЛИС „ЮнАрмеец“ предложено 10 разнообразных общеразвивающих программ, охватывающих техническое творчество, естественнонаучные дисциплины и художественные направления. Просторные классы и лаборатории смогут принять до 500 детей, предоставляя им возможность для всестороннего развития.

Стоит отметить, что «Академия развития» уже является крупным центром дополнительного образования, где сегодня обучаются 3 782 ребенка. Учреждение предлагает широкий спектр из 138 дополнительных общеобразовательных программ по шести основным направлениям.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.