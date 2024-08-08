В Пушкине начал работу фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»

Фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» начал работу в Пушкине. Участниками мероприятия являются люди, которые попали в сложную ситуацию в результате травм и болезней, а также появились на свет с врожденными нюансами здоровья, рассказал РИАМО советник министра информации и молодежной политики Московской области Евгений Кулаков.

«Цель правительства — сделать все для ощущения полной жизни людьми с ограниченными возможностями здоровья. Они по-прежнему остаются абсолютно полноценными членами общества», — заявил Кулаков.

Он сделал акцент, что фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ» — это только один из элементов работы над социализацией граждан.

«В Подмосковье есть ряд поддержек для людей с ограниченными возможностями здоровья, активно проводятся мероприятия по организации доступной среды: установки пандусов, всевозможных элементов дорожного покрытия, которые позволяют людям на коляске уверенно чувствовать себя на дорогах», — отметил советник.

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке правительства Московской области и администрации Пушкинского г. о. 8 августа 2024 года с 12.00 до 17.00 проводит Второй фестиваль равных возможностей: «Подмосковье БЕЗ границ».

Фестиваль проводится на средства субсидии из бюджета Московской области на развитие гражданского общества с участием средств Фонда-оператора президентских грантов. К участию в мероприятии приглашаются люди с инвалидностью, передвигающиеся на колясках и проживающие в Московской области.

В рамках фестиваля запланированы концертная программа, спортивные состязания и мастер-классы, выставка средств реабилитации и множество различных активностей, а также товарищеский показательный матч по футболу на электроколясках, в котором примут участие спортсмены из Москвы и Подмосковья. Кроме того, пройдут показательные бои в шуточном шоу-формате между «рыцарями в доспехах» на колясках. Демонстрацию проведет Инклюзивный клуб исторической реконструкции «Verus Hospitalariis».