В Пущине завершили благоустройство бульвара Иерусалимского

На бульваре Иерусалимского в Пущине работы по благоустройству территории окончены. Реализация проходила по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.

«На этот год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье появится 14 парков, 12 лесопарков, 16 скверов, 6 набережных, 23 пешеходные зоны и площади», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На территории появились новые удобные пешеходные дорожки. Также установили новую систему освещения для удобства и дополнительной безопасности людей. На бульваре разметили удобные скамейки и урны. Провели работы по озеленению окружающего пространства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.