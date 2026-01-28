сегодня в 14:50

В Протвино на Лесном бульваре убирают снег во дворах после снегопада

Бригада «Комбината благоустройства» 28 января приступила к очистке дворов на Лесном бульваре в Протвино после снегопада.

Во дворе между домами №4, 6, 8, 10 и 12 на Лесном бульваре в Протвино 28 января с восьми утра работает бригада «Комбината благоустройства». В уборке задействованы восемь дворников с лопатами и специализированная техника: КамАЗ для вывоза снега, экскаватор-погрузчик ELAZ и мини-погрузчик Ant для расчистки узких участков.

Работы охватывают внутридворовые проезды, пешеходные зоны и парковки. Основная задача — обеспечить безопасный проход и проезд для жителей. Сложности добавляет продолжающийся снегопад, однако уборка будет вестись весь день.

Местные специалисты отмечают, что техника и рабочие справляются с задачей, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.