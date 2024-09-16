В Протвине высадили 35 кустарников в рамках экоакции

Традиционно с 15 по 17 сентября в России отмечают один из крупнейших экологических праздников. В Серпухове уделяется особое внимание озеленению и благоустройству. В преддверии праздника провели акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе». В этот раз площадкой экологического мероприятия стал парк «Мирабель» города Протвино, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.