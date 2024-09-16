В Протвине высадили 35 кустарников в рамках экоакции
Фото - © Пресс-служба Г.о. Серпухов
Традиционно с 15 по 17 сентября в России отмечают один из крупнейших экологических праздников. В Серпухове уделяется особое внимание озеленению и благоустройству. В преддверии праздника провели акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе». В этот раз площадкой экологического мероприятия стал парк «Мирабель» города Протвино, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.
Там высадили 35 кустарников спиреи серой. Этот неприхотливый, быстрорастущий кустарник отличается необычайно обильным и ранним ежегодным цветением; обладает отличными медоносными свойствами.
В мероприятии приняли участие представители территориального отдела Протвино, сотрудники МБУ «Комбинат благоустройства», волонтеры и просто активные жители города.
Цель таких мероприятий — лесовосстаноление и воспитание бережного отношения к лесу.
Акция продолжится 20 сентября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.