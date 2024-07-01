В Протвине состоялось открытие Лесного бульвара в выходные

В г. о. Протвино завершилось благоустройство Лесного бульвара. Реализация проекта стала возможной благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В это воскресенье мы завершили работы на Лесном бульваре в Протвино. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года. Теперь у жителей и гостей наукограда еще одно обновленное пространство для прогулок и отдыха», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проект благоустройства Лесного бульвара основан на истории наукограда Протвино, построенного для физиков-ядерщиков, и на коллективной работе с сообществами активных местных жителей, которые приняли участие в формировании образа бульвара.

В центре бульвара появилось место для отдыха с навесами и скамьями. Помимо центральной площади, обустроили две малые площади: малая площадь для встреч и общения и малая площадь с игровыми скульптурами. Территория станет местом притяжения для жителей и гостей городского округа. На протяжении всего бульвара расположилась новая инфраструктура, включающая освещение, навигацию, велопарковки, велодорожку, озеленение, точку продажи кофе и общественный туалет.

На Лесном бульваре выполнены работы по устройству оснований под дорожно-тропиночную сеть, системы наружного освещения, укладка плитки, планировка участка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал губернатор.