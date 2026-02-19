сегодня в 13:32

В Протвине округа Серпухов коммунальщики расчищают снег после циклона

Коммунальные службы Протвина городского округа Серпухов с утра 19 февраля расчищают тротуары после ночного снегопада, вызванного циклоном «Валли». Дворники вышли на работу с шести утра, чтобы обеспечить безопасный проход пешеходов.

Бригада комбината благоустройства расчистила тропинки в сквере «Мирабель», затем работы продолжились на пешеходной дороге напротив дома культуры «Протон» и на тротуаре, ведущем к территориальному отделу города Протвино.

Особое внимание коммунальщики уделяют подходам к пешеходным переходам. В первую очередь очищают дорожки, которыми ежедневно пользуются жители.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще сутки. В связи с этим уборка в городе будет вестись без перерывов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.