сегодня в 13:31

В Протвине коммунальщики расчистили двор на Фестивальном проезде

Коммунальные службы утром 19 февраля вышли на уборку снега во двор домов №7 и №11 на Фестивальном проезде в Протвине городского округа Серпухов. Работы организовали из‑за циклона «Валли», который принес в Подмосковье обильные осадки.

Циклон «Валли» продолжает влиять на погоду в Подмосковье. Снегом оказались занесены пешеходные дорожки и въезды во дворы, что осложнило проезд к жилым домам и парковкам.

Утром 19 февраля сотрудники «Комбината благоустройства» приступили к расчистке двора на Фестивальном проезде. Около десяти рабочих вручную убирали сугробы, чтобы обеспечить проезд к башне и пятиподъездному дому.

К работам привлекли мини-погрузчик и самосвал для вывоза снега. Основной задачей стало освобождение въезда во двор и парковочных мест для автомобилей жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.