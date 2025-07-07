В Протвине инспектор пообщалась с воспитанниками детского лагеря о безопасности

В Протвине округа Серпухов инспектор по делам несовершеннолетних побеседовала с воспитанниками детского лагеря о безопасности в летний период, сообщает пресс-служба администрации округа.

Беседу о безопасности школьников в летний период провела старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции «Протвинский» УМВД России «Серпуховское» Екатерина Конова с воспитанниками детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в городе Протвино.

В рамках акции «Безопасные каникулы» майор полиции Конова встретилась с юными протвинцами, чтобы напомнить им, что лето — далеко не такая беззаботная пора, как кажется, и нужно обязательно помнить правила безопасности в общественных местах, в быту, у воды, вблизи проезжей части, а также правила управления

самокатами и велосипедами.

Сотрудник полиции акцентировала внимание ребят на запрете прогулок в ночное время, безопасном поведении в местах массового отдыха и купания и призвала проявлять осторожность при общении с незнакомыми людьми.

В завершение акции дети разделились на три команды и в игровой форме повторили с Екатериной Коновой основные правила безопасного поведения. Это важная и практическая инициатива, которая помогает несовершеннолетним научиться защищать себя и избегать опасных ситуаций в повседневной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.