В пространстве Москвы на выставке «Россия» месяц посвятят проектам для молодежи

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ на площадке столицы тема ближайшего месяца — «Москва — молодежная столица», сообщает пресс-служба городского комитета по туризму.

Как рассказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, для гостей площадки подготовили встречи с представителями юношеских объединений, концерты, мастер-классы, викторины, зарядки, танцевальные флешмобы и т. д.

«С 14 мая по 12 июня десятки событий в пространстве столицы будут посвящены инициативам и возможностям для подрастающего поколения», — уточнила Сергунина.

По ее словам, в пространстве мегаполиса организуют презентации карьерных и творческих проектов, лекции экспертов, выступления молодых музыкантов и бизнесменов.

Участником одной из сессий будет глава проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина. Она расскажет о перспективных направлениях для профессионального и личностного развития молодых людей.

Все желающие смогут проверить свои знания в области финансовой грамотности и познакомиться с полезными технологическими решениями. Это можно сделать на лекции-квизе «Финтех для всех».

Кроме того, заслуженный деятель искусств России, режиссер Дмитрий Астрахан проведет творческую встречу с гостями выставки. Он расскажет об опыте работы в кино и театре, объяснит, какие качества нужны для начинающих актеров.