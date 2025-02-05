В прошлом учебном году в Ступино к работе приступили 30 молодых специалистов

Поиск квалифицированных специалистов в сферу образования губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством и главами. Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских отметил, что в 2024 году в муниципалитете к работе приступили 30 молодых специалистов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Год назад, проанализировав, мы увидели дефицит. После определенных мероприятий, стимулирующих привлечение специалистов, а также организации кадровой службы удалось его сократить. Наша задача — продолжать привлекать талантливых молодых, а также опытных учителей, которые крайне необходимы, особенно по ряду предметов, таких как математика, физика, химия, биология, русский язык и литература», — сказал губернатор.

О работе в этом направлении в городском округе Ступино рассказал глава муниципалитета.

«В округе ведется системная работа по привлечению специалистов в отрасль образования. В школах муниципалитета работает 981 педагог. Вакантно 11 мест по математике, физике, русскому языку и биологии», — сказал Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, в прошлом учебном году к работе приступили 30 молодых специалистов.

«В сентябре откроем школу в квартале „Надежда“ города Ступино на 550 мест. Педагогический коллектив уже сформирован на 100%», — уточнил глава округа.

По информации управления образования округа, 30 ступинских учителей получают компенсацию аренды жилья. 6 педагогов стали участниками проекта «Социальная ипотека», трое участвуют в программе «Земский учитель». 150 тыс. рублей выплачивается молодым специалистам при поступлении на работу.

В округе существуют дополнительные меры поддержки. Среди них: оплата проезда к месту работы и обратно, доплата молодым специалистам 1000 рублей ежемесячно в течение трех лет и другие.

«Для привлечения специалистов ведем работу с областным Центром развития карьеры, вузами Московской, Тульской, Рязанской и других областей. Заключаем целевые договоры на обучение, в СОШ № 2 созданы педагогические классы и многое другое. В этом году после учебы в вузах к нам вернутся 19 молодых специалистов», — отметил Сергей Мужальских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев