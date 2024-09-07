В Истре уменьшились несанкционированые сбросы мусора

Традиционно в летний период в городском округе Истра количество фактически проживающего населения увеличивается в разы, что напрямую влияет на целый ряд рабочих направлений. К примеру таких, как вывоз мусора, передает пресс-служба администрации городского округа.

Особое внимание в этой работе уделялось на предупреждение несанкционированных сбросов мусора, ведь с увеличением ежедневной генерации мусора росло и количество предложений с услугами от «серых возчиков». Сейчас дачный сезон заканчивается, а потому уже можно подвести некоторые итоги.

Важно отметить, что меры, которые применяются по борьбе с несанкционированными сбросами мусора, в этом году показали свою эффективность. По сравнению с летом прошлого года в прошедший период 2024 года таких свалок выявлено меньше.

К примеру, на землях лесного фонда за минувшие 3 месяца было выявлено и вывезено 120 кубов несанкционированных навалов отходов, тогда как за лето прошлого года эта цифра была в несколько раз больше. Что же касается муниципальных земель и земель неразграниченной собственности, то здесь цифры сильно не поменялись — по чуть более 500 кубов собранного и вывезенного мусора.

Внимание также уделялось и вопросам по так называемой «несанкции» — то есть навалам мусора вблизи контейнерных площадок. Только за прошедшее лето с территорий 535 муниципальных мусоросборочных площадок было собрано в общей сложности порядка 50 тыс. кубометров мусора. Цифра внушительная.

На тех же площадках, где выявлялось в том числе и неравнодушными жителями, наибольшее количество таких навалов мусора, проводилась реконструкция с установкой дополнительных бункеров.

В общей сложности такая работа проведена на 22 площадках, расположенных в Истре и Дедовске, а также на территориях Павловской Слободы, Бужарово, Новопетровского и Ермолинского.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области, ситуацию держат на постоянном контроле.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.