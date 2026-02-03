В Прокудино Орехово-Зуевского округа до конца года проведут газификацию квартала

Депутат Госдумы Геннадий Панин помог жительнице поселка Прокудино Орехово-Зуевского округа с вопросом газификации дома. В конце февраля – начале марта АО «Мособлгаз» включит строительство распределительного узла и газопровода в госпрограмму, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

2 февраля депутат Госдумы Геннадий Панин провел прием жительницы поселка Прокудино Виктории Колпаковой по вопросу газификации ее дома. Для подключения требуется строительство дополнительного распределительного узла и участка газопровода протяженностью почти 600 метров. Эти работы требуют отдельного проектирования и значительного финансирования.

Геннадий Панин поблагодарил генерального директора АО «Мособлгаз» Игоря Баранова за решение газифицировать целый квартал в Прокудино. По его словам, это даст толчок к развитию территории поселка.

В конце февраля – начале марта АО «Мособлгаз» внесет проект по строительству распределительного узла и газопровода в государственную программу. Работы по прокладке газопровода и строительству узла будут идти параллельно. Завершить газификацию планируют до конца года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.