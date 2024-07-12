В программу социальной газификации войдет около 1,4 тыс СНТ Подмосковья

Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин принял участие в заседании штаба по вопросам социальной газификации садовых некоммерческих товариществ (СНТ), прошедшем в правительстве Российской Федерации под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. Евгений Хромушин доложил о степени готовности региона к социальной газификации СНТ и порядке их догазификации, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Программа социальной газификации стартовала по указу президента РФ В. В. Путина еще в июне 2021 года. В этом году в рамках Послания РФ к Федеральному Собранию президентом было озвучено поручение — расширить программу социальной газификации и проложить сети до границ участков домов СНТ в границах газифицированных населенных пунктов. Таким образом, владельцы участков, расположенных в СНТ, смогут стать участниками программы догазификации.

«В стране идет масштабная программа социальной газификации. Важно, чтобы доступ к газу получило максимальное количество наших граждан. И газификация СНТ, которая стартовала по поручению Президента, еще один важный шаг в этом направлении», — сказал Новак.

В ходе заседания отметили, что в Московской области в программу социальной газификации войдет около 1,4 тыс. СНТ, а «голубым топливом» дополнительно может быть обеспечено порядка 82 тыс. дачных домов.

«Владельцы участков СНТ смогут стать участниками программы догазификации. Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в СНТ, расположенных в границах уже газифицированных населенных пунктов. То есть жителям необходимо будет только заключить комплексный договор и оплатить услуги внутри участка, включая оборудование», — рассказал Хромушин.

Тем не менее, самим дачникам придется ответственно подойти к вопросу газификации своих домов. Постановление правительства России № 1547 определяет ряд существенных критериев, которым СНТ и дома на дачных участках должны соответствовать, чтобы войти в программу.

Во-первых, подключать к газу будут только те СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов. Во-вторых, на общем собрании членов СНТ дачники должны принять решение о газификации, а также оформить его протоколом, который в обязательном порядке прикладывается к заявке о подключении. Единую заявку на социальную догазификацию СНТ подает председатель. В-третьих, домовладения в СНТ должны иметь статус «жилого дома», а на домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы.

Предполагается, что наибольшее количество СНТ будет догазифицировано в городских округах Домодедово, Мытищи, Подольск, Чехов, Пушкинский, Щелково, Ступино, а также Одинцовском, Дмитровском и Ленинском округах.

«Сегодня мы практически завершили масштабную работу по инвентаризации СНТ, попадающих под критерии догазификации в соответствии с федеральными требованиями. Также организовали работу по проведению внеочередных общих собраний членов СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, для принятия решений о газификации садового товарищества. До 1 августа планируем утвердить план-графики догазификации, а в дальнейшем обеспечим информирование жителей о сроках догазификации посредством размещения планов-графиков на сайтах регионального Минэнерго, администраций городских округов Подмосковья, сайте «Мособлгаза», а также через СМИ, телеграм-каналы и городские паблики», — добавил Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.