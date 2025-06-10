В пришкольных лагерях Электростали будут изучать робототехнику и работу с БПЛА

В городском округе Электросталь с 9 июня начали работу 12 лагерей дневного пребывания для детей, организованных на базе образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Педагоги подготовили для ребят разнообразные активности, которые помогут им интересно и с пользой провести каникулы. Большое внимание уделяется оздоровительным мероприятиям: спорту, прогулкам на свежем воздухе, активным играм на природе. Также ребят, посещающих летние пришкольные лагеря, ждут творческие занятия и мастер-классы, интеллектуальные игры, квесты и соревнования, разнообразные экскурсии — посещение музеев, театров, парков и других интересных мест.

В каждом лагере дневного пребывания есть своя специфика и «изюминка». Так, на базе двух образовательных учреждений — лицея № 8 и центра развития творчества детей и юношества «Диалог» — смена лагеря будет инженерной и пройдет по программе «Погружение в мир науки и техники».

В течение месяца ребят познакомят с передовыми технологиями, необходимыми современным инженерам. В частности, школьники будут изучать 3D-моделирование, программирование, робототехнику, работу с беспилотными авиационными системами, 3D-принтерами и нейросетями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.