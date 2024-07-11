В пришкольном лагере Чехова подвели итоги работы первой смены

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На базе школы «Чехов-3» городского округа Чехов завершил работу летний лагерь с дневным пребыванием детей «Фруктовый сад». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В последний день смены дети вспоминали все лучшие моменты: от викторин и спортивных состязаний до тематических дней и образовательных занятий.

На церемонии закрытия юные участники выразили благодарность начальнику лагеря Марине Решетовой, а также всем воспитателям и вожатым за их труд и преданность делу. Дети активно отдохнули и получили возможность проявить свои таланты, развить новые умения и лидерские качества.

Педагоги, создавая разнообразную программу, обеспечили условия для всестороннего развития каждого ребенка. Лагерь «Фруктовый сад» не только развлекал, но и воспитывал, помогая детям осваивать новые виды деятельности и формировать важные жизненные навыки.

1 тыс. детей из городского округа Чехов отдыхали на первой смене в пришкольных лагерях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.