В Приморье убили напавшего на рыбака тигра

Амурского тигра, загрызшего рыбака в окрестностях села Зимники в Приморье, убили при попытке напасть на инспектора охотнадзора, сообщает РИА Новости .

Краснокнижный хищник был травмирован до встречи с человеком, что и стало причиной нападения.

«Экспертиза установит характер травмы и причины ее получения», — рассказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Тигра отстрелили в Дальнереченском районе.

Трагедия произошла накануне вблизи населенного пункта Зимники. Предварительно, местный житель отправился на рыбалку, в ходе которой на него напал амурский тигр. Тело со следами нападения зверя обнаружил сын погибшего. При этом в тот момент опасный хищник находился поблизости.