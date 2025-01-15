В Приморье убили напавшего на рыбака тигра
Амурского тигра, загрызшего рыбака в окрестностях села Зимники в Приморье, убили при попытке напасть на инспектора охотнадзора, сообщает РИА Новости.
Краснокнижный хищник был травмирован до встречи с человеком, что и стало причиной нападения.
«Экспертиза установит характер травмы и причины ее получения», — рассказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Тигра отстрелили в Дальнереченском районе.
Трагедия произошла накануне вблизи населенного пункта Зимники. Предварительно, местный житель отправился на рыбалку, в ходе которой на него напал амурский тигр. Тело со следами нападения зверя обнаружил сын погибшего. При этом в тот момент опасный хищник находился поблизости.