В Приморье спасли тюленя, отравившегося краской

В бухте Триозерье в Приморском крае спасли молодую самку тюленя, съевшую пакетик с краской. Животное проходит лечение в реабилитационном центре, сообщает 360.ru .

Тюлениху на берегу обнаружила местная жительница. Сначала она решила, что животное просто греется, однако позже заметила странное поведение.

«Она не уходила в воду, даже когда мы были очень близко. Отправили фото в центр (ред. — „Тюлень“), и там уже сказали, что ее нужно забирать», — рассказала она.

В центре животному оказывают помощь: организм обрабатывают силикагелем и промывают почки. После восстановления самку планируют выпустить в естественную среду.

Специалисты отметили, что подобные случаи происходят регулярно. По их версии, животное могло принять пакет с краской за медузу.

«Дно наше — это помойка. <…> Маленькие тюлени не питаются рыбой. Когда они начинают питаться самостоятельно, едят то, что найдут на дне. Это рачки, крабики, моллюски, медузы… Да и взрослые тюлени их могут ловить и есть. Поэтому они очень часто едят всякую погань, которую сбросили с катеров, с лодок, рыбаки утопили, еще кто-нибудь. Люди очень сильно свинячат», — рассказали в центре.

