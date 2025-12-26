В Приморье ожидается потепление после аномальных морозов

Потепление придет в Приморский край в ближайшие выходные после периода сильных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе Примгидромета, передает «ФедералПресс» .

Синоптики прогнозируют, что в ночь на субботу атмосферный фронт покинет территорию Приморского края, и осадки прекратятся. Температура воздуха в этот период опустится до –23…–30 градусов, на северо-востоке региона ожидаются морозы до –32…–40 градусов, а на побережье — до –15…–21 градуса.

В пресс-службе Примгидромета сообщили, что уже днем 27 декабря начнется трансформация холодной воздушной массы, что приведет к устойчивому потеплению. Максимальные температуры повысятся на 3–7 градусов по сравнению с текущими значениями.

В воскресенье осадков не ожидается, а потепление усилится. Ночные температуры ослабнут до –15…–23 градусов, в горных районах — до –25…–33 градусов, на побережье — до –9…–14 градусов. Днем температура повысится до 0…–6 градусов, а на севере — до –7…–12 градусов.

Во Владивостоке в субботу ветер ослабеет, ночью и утром ожидается –16…–19 градусов, днем — –8…–11 градусов. В воскресенье станет еще теплее: ночью — –10…–13 градусов, днем — от 0 до –3 градусов.

Ранее в Приморье фиксировались аномальные морозы, местами температура опускалась до –40 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.