В приемных «ЕР» Подмосковья прошли мастер-классы в честь Дня народного единства

Мастер-классы и творческие встречи в честь Дня народного единства прошли в приемных «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского объединили силы и освободили Москву от иностранных захватчиков. Это событие повлияло на дальнейшую судьбу России. День народного единства стал важным символом для современного российского общества. Праздник призван напомнить о единстве и сплоченности в трудные времена

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Государственной Думы Алла Полякова отметила, что во все времена главным для России было единение народа.

«День народного единства связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Мы должны знать свою историю, обязаны помнить предков и гордиться свершениями нашей огромной, великой державы. В честь праздника местные общественные приемные „Единой России“ проводят серию праздничных акций и мероприятий, которые позволят каждому жителю региона почувствовать себя членами одной большой семьи», — прокомментировала Алла Полякова.

Во Фрязино, Химках, Лыткарино, Одинцово и Солнечногорске прошли творческие мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, в Серебряных Прудах делали браслеты, а в Долгопрудном расписывали панно. Под руководством опытных наставников в сопровождении волонтеров-молодогвардейцев жители Подмосковья своими руками сделали талисманы для военнослужащих — участников спецоперации.

«Мастер-класс во Фрязино прошел в доброй и позитивной обстановке. Дети делали Вепсские куклы-обереги, в каждую из них вложены тепло рук и самые теплые пожелания бойцам. В ближайшее время обереги будут переданы нашим защитникам», — рассказала руководитель фрязинской общественной приемной Наталья Барабошкина.

В городских округа прошли встречи с представителями музеев. Так, в Чехове партийцы обсудили народные традиции и обычаи народов России с представителями Музея памяти Лопасненского края. В Лотошино «Единая Россия» организовала встречу представителей Лотошинского историко-краеведческого музея с национальной чувашской общиной. На встрече обсудили возможность сотрудничества с музеем для знакомства жителей муниципалитета с народным чувашским творчеством.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Наша сила — в культурном и конфессиональном многообразии и единстве. Объединившись, необходимо сделать все, чтобы граждане Российской Федерации были уверены в завтрашнем дне, спокойны за будущее своих детей», — отметила руководитель общественной приемной в Лотошино Юлия Алексеева.

Также в преддверии праздника ряд общественных приемных провели кулинарные мастер-классы. Например, в Сергиевом Посаде готовили и обсуждали традиционные национальные русские блюде. Урок провела участница клуба «Активное долголетие» Галина Колесник. Участники встречи выпекали блины и делились кулинарными традициями России. А в Воскресенске участники мастер-класса готовили домашнее песочное печенье.

«Акция приурочена ко Дню народного единства. Такие добрые события объединяют поколения разных возрастов. Сегодня все получили большое удовольствие от участия. И блинов поели, и пообщались с ребятами на самые разные темы», — сказала руководитель общественной приемной в Сергиевом Посаде Надежда Кувардина.

В честь праздника партийцы поздравили бойцов сцециальной военной операции, проходящих лечение в госпиталях. «Единая Россия» в Балашихе передала подарки в Главный клинический госпиталь им. Академика Н. Н. Бурденко в микрорайоне Старая Купавна. Учащиеся гимназии № 11 подготовили письма и открытки для военных, а сотрудники кондитерского предприятия из микрорайона Железнодорожный специально для военнослужащих испекли пироги и караваи. Общественная приемная в Пушкинском городском округе передала дагестанские пироги для участников специальной военной операции, находящихся на лечении в местном госпитале.

«День народного единства — это не только повод вспоминать историю и традиции, но и возможность для каждого из нас поразмышлять о том, как мы можем улучшить жизнь тех, кто отдал свое здоровье и жизнь ради нас», — прокомментировала руководитель местной приемной Лидия Шавлинова.

Помимо этого, общественные приемные «Единой России» провели ряд других мероприятий. В Раменском на площадке общественной приемной провели фотовыставку «Мое Раменье», а для детей участников специальной военной операции партийцы провели интерактивную игровую программу. В Шатуре организовали викторину «Культура народов России». В Истре «Единая Россия» провела круглый стол с руководителями национально-культурных объединений. Мероприятие объединило представителей различных диаспор, духовенств и общин муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.