В преддверии начала учебного года в Королеве прошла акция «Родительская приемка»

В Королеве в преддверии начала учебного года состоялась акция «Родительская приемка» партии «Единая Россия», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция реализуется в рамках федерального партийного проекта «Новая школа» Координатор партпроекта в г. Королев Наталия Гусарова, руководитель фракции местного отделения партии Ольга Волкова с группой активных родителей проверили школу № 10 к началу учебного года. В этом году в основном здании образовательного учреждения проходит капитальный ремонт.

Общая площадь здания 3011,5 кв. м. До конца августа рабочим предстоит закончить обновление фасада здания, кровлю и входные группы, заменить окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, провести ремонт внутренних помещений, установить новую мебель и оборудование.

«По завершении встречи родители подчеркнули, что ключевыми аспектами являются не только состояние здания, его техническое оснащение и качество выполненных ремонтных работ, но и человеческий фактор. Они акцентировали внимание на важности профессионализма педагогов и их заботливого отношения к детям», — заявила координатор партийного проекта «Новая школа» в г. о. Королёв Наталия Гусарова.

По итогам проверки было выявлено, что готовность образовательного учреждения к началу учебного года составляет 90%.

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