В преддверии международного женского дня праздничный концерт прошел в Жуковском

В Жуковском Дворце культуры прошел праздничный концерт, посвященный международному женскому дню. Присутствующих в зале женщин с наступающим праздником 8 марта поздравили заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин и председатель городского совета депутатов Юрий Прохоров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо этого в рамках концертной программы свои произведения исполнил Московский мужской концертный хор под руководством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Валерия Рыбина.

«8 марта — прекрасный повод сказать нашим женщинам о том, как они важны и незаменимы в нашей жизни. Вы дарите нам нежность, заботу и вдохновение. Каждая из вас — это истинный источник силы и мудрости. Вы умело справляетесь с любыми задачами, проявляя стойкость и грацию. Ваше внимание и забота помогают нам — мужчинам — двигаться вперед и добиваться побед», — обратился со сцены Игорь Чистюхин.

«Представительницы прекрасной половины населения, милые дамы Жуковского! От всего сердца поздравляю вас с наступающим Международным женским днем! Желаю вам здоровья, счастья, любви и благополучия! Пусть этот вечер станет ярким и незабываемым!» — сказал Юрий Вячеславович.

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