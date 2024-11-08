В преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел в Щелкове почтили память героев

В преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября, начальник Управления территориальной безопасности администрации городского округа Щелково, Александр Колесников, совместно с личным составом МУ МВД России «Щелковское», ветеранами органов внутренних дел и представителями военно-патриотического движения «Юнармия» принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу памяти воинам, отдавшим свои жизни в годы Великой Отечественной войны, а также сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мемориал, расположенный на территории МУ МВД, стал местом, где собрались те, кто чтит память героев и гордится их подвигом. В этот день жители Щелково и гости города пришли, чтобы отдать дань уважения тем, кто защищал Родину и боролся за мир и безопасность.

Церемония возложения цветов завершилась минутой молчания в память о всех, кто отдал свою жизнь за Родину. Этот день стал ещё одним напоминанием о том, что мы должны помнить и уважать тех, кто защищал нашу страну, и стремиться к миру и безопасности в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.