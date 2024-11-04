В Центральном Дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове в канун Дня народного единства прошло мероприятие для семей участников СВО. Сотрудники «Созвездия» организовали теплый и радушный приём и организовали интересную командную игру под названием «Вместе мы — Россия!», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первый этап игры был посвящён истории России и событиям, благодаря которым 4 ноября отмечается День народного единства. Второй этап заключался в том, чтобы по изображению на экране определить народную пословицу или поговорку. Заключительный этап был направлен на проверку знаний участников о российском кинематографе. Нужно было определить название фильма по его трейлеру.

На игре присутствовала Оксана Котова, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа. Оксана Александровна поговорила с Дариной, первоклассницей Инженерной школы. Девочка рассказала, что учиться ей нравится, класс у них весёлый и дружный.

После интеллектуального состязания для детей организовали чаепитие.

«Всех нас объединяют любовь к своему Отечеству, уважение к его славным традициям и истории, гордость за великие свершения наших предков. Мы все трудимся на благо нашей Родины, приумножая ее славу. Сегодня мы объединены общей целью — поддержать наших бойцов, которые самоотверженно сражаются в зоне специальной военной операции. Мы верим в победу и знаем, что она будет за нами! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и новых свершений на благо нашей великой России!» — поздравила Оксана Котова.

Для временно исполняющего обязанности главы Дмитровского городского округа также провели экскурсию по зданию. Директор учреждения Наталья Мутовкина рассказала, что в прошлом году в рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» был проведён ремонт фойе первого этажа.

Оксана Александровна посетила репетиционные классы, где занимаются различные творческие коллективы. В швейной мастерской она оценила работу мастериц, создающих потрясающие костюмы для выступлений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.