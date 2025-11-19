В преддверии Дня матери в РФ запускают семейный флешмоб «Поблагодари маму!»
30 ноября в РФ отмечается праздник — День матери. В преддверии праздника фонд Андрея Первозванного при поддержке Заслуженной артистки РФ Варвары запускает большой семейный флешмоб «Поблагодари маму!» и приглашает всех к участию. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
В эти дни есть прекрасный повод поздравить мам и сказать им теплые слова благодарности. Предлагается опубликовать любимую фотографию, видео или рисунок с мамой.
Как принять участие в семейном флешмобе?
- С 24 по 30 ноября выложите на своей странице ВКонтакте фотографию, видео или рисунок, посвященный маме.
- Отметьте ваш пост хештегом #деньматери2025 и #фондандреяпервозванного
- Вам нужно быть подписанным на страницы фонда Андрея Первозванного, БФ «Протек» и Mr. Сковордкин
- Ваш аккаунт должен быть открыт.
Случайным выбором будут определены 10 участников, которым повезет в этот день. Они получат сертификаты Ozon от фонда Андрея Первозванного и приятные подарки от партнеров флешмоба: благотворительного фонда «Протек» и компании Mr. Сковородкин.
Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 5 декабря на страницах фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и в ВК.
Всех желающих приглашают присоединиться в флешмобу.