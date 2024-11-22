В преддверии Дня матери в Павловском Посаде прошел концерт

Все концертные номера праздничной программы были посвящены материнской любви и заботе. Они не оставили никого равнодушными, в том числе и юных зрителей. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения мам, чьи сыновья проходили службу в зоне проведения специальной военной операции.

«С большим удовольствием поздравил всех присутствующих с наступающим праздником — Днем матери! Мама — наш самый дорогой человек. Она олицетворение света и тепла родного дома и семейного уюта. В этот день особая благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам, а также матерям, чьи сыновья отдают свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Пусть на ваших лицах всегда сияет улыбка. Желаю здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших близких. Будьте счастливы!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

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